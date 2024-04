Samb, Fabbrini finalmente senza maschera

"Stadio sold out a quattro giorni dalla gara. Domenica per la prima volta nella storia del ‘Gran Sasso d’Italia’ il botteghino rimarrà chiuso". Lo scrive L’Aquila sui suoi canali social. La società abruzzese già prima di Pasqua aveva chiamato a raccolta i propri tifosi promuovendo i biglietti per la curva di casa a 2 euro. Ieri sono terminati i tagliandi anche per tutti gli altri settori (circa quattromila posti anche se il Gran Sasso d’Italia ha una capienza di 6.700 posti ma i distinti sono chiusi e negli altri settori persistono limitazioni). C’era anche da aspettarselo. L’Aquila-Samb sarà una sfida decisiva per le sorti del campionato. La squadra di Cappellacci, oggi seconda, vuole provare a vincere il campionato. Lo stesso vale per la Samb, seppur scesa al terzo posto della graduatoria, battendo L’Aquila può riprendersi il secondo posto per poi sfruttare al massimo il successivo confronto diretto proprio con il Campobasso, puntando ancora a vincere il campionato. Mancano 5 giornate da qui alla fine e tutto può ancora accadere e le tre contendenti alla vittoria finale lo sanno bene. I tifosi della Samb hanno polverizzato in meno di un’ora i 500 biglietti messi loro a disposizione per la gara di domenica. Ora, sembra che possa essere riaperta la prevendita per altri 100 biglietti. Si aspetta il via libera della Questura abruzzese che, però, ieri pomeriggio, non era ancora arrivato. Per il momento, poi, non è ancora prevista la diretta streaming della partita.

La Samb può ancora crederci, pur avendo fallito tanti appuntamenti importanti in questa stagione, lasciando per strada punti preziosi, può ancora dire la sua, forte dell’ottima prestazione sfoderata nell’ultimo turno, in casa, con il Chieti, anche se ha fruttato soltanto un punto. Ieri, doppia seduta di lavoro per la squadra di Lauro. Per Diego Fabbrini la prima, dopo oltre un mese, senza la maschera protettiva. L’attaccante aveva dovuto indossarla a fine febbraio, dopo la frattura (scomposta) al naso, rimediata sul campo di Fano. Hanno lavorato a parte il centrocampista Simone Paolini e l’attaccante Nazareno Battista che, però, sembra sulla via del recupero e con il Campobasso ci sarà. Infine, da oggi, a partire dalle 10, aprirà la prevendita dei biglietti per Samb-Campobasso, in programma il 14 aprile (calcio d’inizio alle 15). Sarà possibile acquistare i tagliandi nei negozi del circuito Vivaticket e online. Ai tifosi molisani sarà messa a disposizione una prima dotazione di 800 biglietti.

s. v.