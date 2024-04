Samb, Fanesi pronto a fare un passo indietro

Massimiliano Fanesi è pronto a fare un passo indietro. "Anzi due". Tanto ha dichiarato nel corso della trasmissione ‘Ritmo di Samb’ andata in onda martedì sera su Vera Tv, dopo aver precisato che erroneamente viene definito consulente della Samb, ma non compare nell’organico della società. "Sono un supporto al presidente - ha specificato -. Fanesi il prossimo anno non potrà fare quello che ha fatto quest’anno perché ha un altro lavoro (è un agente sportivo, ndr). Massi ha tutta la mia stima per ciò che sta facendo per la Samb, abbiamo ridato dignità al calcio a San Benedetto". Fanesi con il ds De Angelis sono inevitabilmente finiti nell’occhio del ciclone, ora che il campionato è oramai andato e che la Samb si trova a difendere il terzo posto, con l’Avezzano sotto di appena un punto, e a cercare di conquistare quel punto che manca per avere la certezza aritmetica di disputare i playoff. "La situazione – ha spiegato ancora Fanesi – va contestualizzata, a dicembre quando si è aperto il mercato eravamo primi, non dovevamo fare una rivoluzione. Abbiamo individuato alcuni giocatori in organico in Lega Pro. Il nostro intento era puntellare la rosa. L’allenatore chiedeva una rosa più ampia e qualitativa che è quella che poi ha recuperato 5 punti al Campobasso. Poi c’è stata una caduta verticale, un’involuzione. Serve un po’ di equilibrio e di pazienza. Non si può buttare tutto a mare, il progetto è di due o tre anni, nessuno ha mai detto che dovevamo vincere il campionato. De Angelis? Sarà il presidente a decidere. Io sono per confermarlo. Nel girone di andata molte squadre di serie B hanno chiesto informazioni sui nostri giovani che De Angelis ha portato qui. Sarà difficile, ad esempio, trattenere un giocatore come Pezzola. Nel calcio la continuità è importante. Io posso esserci o no, non è questo il problema. Ciò che conta è continuare ad avere fiducia in questa società. A tutti i tifosi un appello, state vicini alla squadra. In questo momento tutte le componenti devono andare nella stessa direzione". Fanesi ha anche parlato della sconfitta con l’Atletico Ascoli: "La società è molto dispiaciuta per il risultato di domenica e per la prova incolore della squadra". Infine, la Samb ha inviato una lettera al Prefetto per la gestione dell’ordine pubblico, domenica, al Don Mauro Bartolini di Ascoli. "Abbiamo trovato un ambiente surreale – ha specificato Fanesi -. Persone incappucciate le abbiamo incrociate mentre stavamo arrivando in auto. Ciò che dico esula dalla responsabilità della società Atletico Ascoli".

s. v.