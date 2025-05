Samb fuori dalla poule scudetto: focus sulla programmazione per la prossima stagione

La sconfitta per 3-1 a Forlì, a meno di clamorosi colpi di scena, chiude le porte alla Samb nella poule scudetto. Domani al Riviera arriva il Livorno, un match dal sapore antico tra due sodalizi che hanno sofferto le pene dell’infermo prima di tornare tra i professionisti. Ecco, quindi, che la programmazione per il prossimo campionato può prendere il via. Ad oggi, ma si sa da tempo, sono sei i calciatori che vantano un contratto con il club del presidente Massi anche nella prossima stagione agonistica. Ai vari Orsini, Eusepi, Candellori, Kerjota, Sbaffo e Zoboletti potrebbero aggiungersi altri giocatori che fanno parte dell’attuale organico a disposizione di Palladini. E quindi ecco che il compito del diesse Stefano De Angelis, con la supervisione di Ottavio ‘Palladini, è quello di stilare un elenco dei papabili e poi dare il via ai colloqui per le riconferme. I primi della lista sono i due centrali difensivi Mattia Gennari e Leonardo Pezzola. Entrambi fortemente voluti da Palladini. Il primo arrivò dal Nardò, il secondo fu tra i primi riconfermati nella passata stagione. Pezzola, pur di restare alla Samb in D, rifiutò il corteggiamento della Real Altamura e del Latina. Ha grossissime chances di restare in rossoblù anche nella prossima stagione agonistica. A meno di clamorose offerte da altri club, quindi, Pezzola rimarrà alla Samb. Gennari vanta un ottimo mercato in D, ma allo stesso tempo non disdegnerebbe una nuova esperienza tra i professionisti con il club del Riviera delle Palme. Altro calciatore in odore di riconferma è il play maker Luca Guadalupi. Il centrocampista pugliese, finora, ha avuto poche chances per mettersi in mostra in Serie C a causa anche di un grave infortunio. Sono questi i primi tre nomi su cui De Angelis inizierà a lavorare. Poi toccherà agli altri con Alessio Zini in pole position. Il centrale livornese, grazie alla sua duttilità tattica, potrebbe tornare utile anche nel prossimo campionato. Ma non bisogna dimenticare che tra i professionisti i costi per i contratti dei calciatori aumentano in modo esponenziale e bisognerà anche fare collimare tutto con il bilancio e con il salary cup che verrà introdotto in via sperimentale dalla prossima stagione agonistica per poi diventare ufficiale nel campionato 2026-2027. La nuova normativa prevede che ciascun club non possa spendere più del 55% del rapporto fra stipendi e valore della produzione, a partire dai contratti siglati dopo il 1 luglio 2025. Una proporzione che dovrebbe garantire equità, dalle piccole alle big passando per le formazioni Under 23. E quindi tutto dipenderà dal quantum finanziario che il presidente Massi vorrà approntare per la costruzione della nuova Samb. L’obiettivo è quello di consolidarsi in Serie C.

Benedetto Marinangeli