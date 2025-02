Samb, la carica di Eusepi: "Voglio tornare al più presto"

"Domenica è stata una brutta tegola". Così Umberto Eusepi ai microfoni di Vera Tv ieri pomeriggio al Ciarrocchi alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Riano con la Roma City. Il capitano rossoblù è voluto restare vicino ai compagni di squadra. "Cercherò di tornare prima possibile - aggiunge - e spero di saltare un paio di partite per poi stare di nuovo dentro. Domani mattina (oggi, ndr) mi opero". L’operazione, al Madonna del Soccorso, sarà effettuata dalla stessa equipe medica che domenica scorsa era intervenuta per ridurre la frattura scomposta all’ ulna ed al radio del polso sinistro. Dopo l’intervento si conosceranno esattamente i tempi di recupero. Potrebbero variare, in linea di massima dalle tre alle quattro settimane. Eusepi, quindi, potrebbe restare fermo per circa un mese nel corso del quale effettuerà uno specifico lavoro fisioterapico. Un’assenza di rilievo nello scacchiere disegnato da Ottavio Palladini che in settimana proverà tutte le soluzioni tattiche possibili. La più accreditata, al momento, è quella del tandem offensivo formato da Moretti e Sbaffo. Il Re Leone ha bisogno di giocare con continuità dopo l’infortunio al ginocchio rimediato a Recanati con l’ex Ancona che nelle occasioni in cui è stato impiegato da Palladini si è espresso sempre su alti livelli di rendimento. Ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli c’era anche Battista dopo l’attacco influenzale che gli aveva impedito di scendere in campo contro il Fossombrone. Paolini ha lavorato a parte con Lulli. Fabbrini sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici, mentre per Semprini e Zini sono in programma la prossima settimana. Salteranno il match con la Roma City. Bouah è recuperato.

Oggi si saprà se i tifosi della Samb potranno seguire Gennari e compagni a Riano. I fatti di L’Aquila, l’esiguo numero di posti dell’impianto laziale, farebbero propendere per il divieto di trasferta. Domani Vittorio Massi presenterà alla stampa la Fondazione Sambenedettese, ente filantropico con l’obiettivo di coinvolgere e sostenere la comunità attraverso la realizzazione di interventi in ambito sociale, culturale sanitario, educativo ed ambientale. Questa nuova iniziativa sarà poi illustrata venerdì sera agli sponsor ed alle realtà imprenditoriali cittadine.

Benedetto Marinangeli