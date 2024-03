Samb: Massi tuona e Alessandrini cambia

Dopo la brutta prestazione di domenica con il Notaresco, con la sconfitta che ha portato i rossoblù a meno 5 lunghezze dalla capolista, la Samb corre ai ripari. Via, dunque, alle prove tattiche per sistemare le cose. Il tecnico Alessandrini, ieri, in allenamento le ha provate un po’ tutte, mischiando le carte. Ha riprovato il 4-3-1-2 ma anche il 4-3-3. Non è ipotesi campata per aria che possa tornare proprio all’antico, quindi al 4-3-3 per il quale inizialmente era stata studiata la squadra e utilizzato dall’ex allenatore rossoblù Maurizio Lauro per ben 15 gare. Mano anche all’undici titolare. Alessandrini, ieri, ha provato a centrocampo Arrigoni, Scimia e il giovane Pietropaolo. Finalmente, verrebbe da dire su ques’ultimo, dal momento che questo ragazzo fino ad oggi ha pagato la regola degli under, al punto da portare il ds De Angelis, nel mercato di riparazione a prendere un altro portiere, il 2004 Ascioti. Ecco con Ascioti in porta, Pietropaolo potrebbe essere schierato ma ci potrebbero stare anche altre combinazioni per farlo giocare. Difficile che si vedrà Ascioti tra i pali contro la Matese. Davanti, invece, Alessandrini ha provato Senigagliesi, Tomassini (in alternanza con Martiniello) e Fabbrini. Troppe poche ancora le indicazioni. Tanto più che il presidente, domenica scorsa, a caldo ha parlato anche chiaro, ponendo l’accento sul fatto che diversi giocatori che avevano disputato l’intero girone di andata erano finiti ai margini della rosa. Si riferiva sicuramente a Sbardella e Barberini. Da qui a sabato le idee su quale sarà l’undici che affronterà la Matese fuori casa saranno sicuramente più chiare. Ieri è rientrato Bontà. Gli esami hanno escluso lesioni, ieri mattina ha lavorato in palestra, nella seduta pomeridiana ha svolto un lavoro differenziato, oggi tornerà ad allenarsi regolarmente. L’unico out resta Battista, rientro previsto per il confronto diretto con il Campobasso. Mentre la testa è alla Matese, da domani, dalle 10 sarà aperta la prevendita dei biglietti per Samb-Chieti F.C. 1922, in programma giovedì 28 marzo (ore 14.30) al Riviera. I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e presso il Samb Store (negli orari di apertura). Infine, martedì, il presidente Vittorio Massi havuto un incontro al Mef promosso dal sottosegretario al Mef onorevole Lucia Albano con il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli per la riqualificazione dell’impianto sportivo Marcello Ciarrocchi e di altri impianti sportivi.

s. v.