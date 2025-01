Samb, Palladini può scegliere. Sbaffo subito a segno nel test

C’era veramente tanta gente ieri pomeriggio al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli per il test in famiglia della Samb con la formazione juniores. Tutti gli occhi dei tifosi erano puntati su Alessandro Sbaffo. Ed il Re Leone dopo avere svolto il classico lavoro differenziato per recuperare la migliore condizione dopo l’infortunio al ginocchio rimediato a novembre, è poi sceso in campo disputando più della metà del secondo tempo e condendo la sua prestazione anche con un gol. Certo, non è ancora al top della condizione ma al momento è abile ed arruolato. Palladini dovrà valutare se inserirlo nella lista dei convocati per poi portarlo o meno in panchina contro il Notaresco. Con la squalifica di Zini, infatti, si è aperto uno slot per un over in più in mezzo al campo. Gli under sono già belli e definiti con Orsini tra i pali e i due esterni difensivi Zoboletti e Orfano. E quindi ecco che in attacco si libera un posto, quello lasciato vacante da Lonardo. In pole position c’è Federico Moretti. L’attaccante ex Ancona ha messo a segno due reti negli spezzoni di gara disputati, dimostrando grandissima professionalità ogni volta che è stato chiamato in causa. Moretti, quindi, si candida autorevolmente per fare coppia con Eusepi in avanti. Sbaffo partirebbe dalla panchina e potrebbe anche essere inserito in corso di gara contro il Notaresco. Altra possibile soluzione tattica che Palladini potrebbe adottare contro il club abruzzese è l’inserimento sin dal primo minuto di Baldassi al posto di Battista (a segno da tre domeniche consecutive) perché diffidato. In caso di nuovo giallo l’esterno offensivo pugliese salterebbe la trasferta di L’Aquila del 26 gennaio.

Intanto è sold out da mercoledì la curva nord mentre sono ancora disponibili i tagliandi per gli altri settori del Riviera delle Palme, tribuna est mare, tribuna laterale nord e tribuna centrale. Anche contro il Notaresco si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Infine sono stati praticamente tutti prenotati i 600 biglietti che L’Aquila ha messo a disposizione dei tifosi della Samb. Richiesti dal club rossoblù altri tagliandi ma c’è stata la risposta negativa del club abruzzese perché il settore dinanzi la tribuna centrale del Gran Sasso d’Italia non è agibile.

Benedetto Marinangeli