Samb, per la prima volta la curva non è sold out

Allenamento al mattino, ieri, nel giorno della festa della Liberazione, per la Samb che prepara la penultima sfida della stagione, che sarà anche l’ultima in casa, con il Roma City. I rossoblù si alleneranno ancora oggi e poi svolgeranno la rifinitura domani, questa volta a porte aperte. Una novità, questa, in casa Samb, dal momento che con Lauro la squadra sia il venerdì che il sabato si era sempre allenata in un Samba Village blindato. Non sarà così con Mancinelli, chiamato a guidare la squadra dopo l’esonero bis di Lauro, seguito al Ko con l’Atletico Ascoli, il terzo consecutivo dopo quello de L’Aquila e con il Campobasso. Mancinelli, che fin qui era stato il secondo di Lauro, una sola volta in campionato è stato chiamato a sostituirlo per squalifica, nella gara d’andata contro L’Aquila, anche una delle gare più belle della stagione. La Samb ne uscì con una vittoria rotonda per 2 a 0 grazie alla doppietta di Tomassini. Mancinelli mandò in campo la Samb schierata con il 4-2-3-1, con Tomassini unica punta. Era una Samb che lottava ancora per la promozione in serie C, c’era un intero campionato da giocare. Oggi, la stagione si avvia verso la sua conclusione e la Samb, persa la possibilità di vincere il campionato e anche del secondo posto, deve difendere il terzo in ottica playoff con l’Avezzano che gli tiene il fiato sul collo ad appena un punto. Ai rossoblù manca ancora un punto per avere la certezza matematica di disputare i playoff.

Quale sarà la formazione scelta da Mancinelli lo si vedrà fra oggi e domani. L’allenatore di sicuro non potrà contare su Sbardella, che per uno stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro dovrà stare fermo per un po’.

E’ rientrato, invece, Pagliari. Sono da valutare le condizioni Leonardo Pezzola che sta gestendo il fastidio al piede e di Vittorio Pietropaolo che ha un problema al polpaccio. Entrambi si sono allenati a parte. La Samb dovrà trovare il modo di rialzare la testa e non sarà facile. La vittoria manca dalla trasferta di Termoli del 10 marzo. Il contraccolpo di questo momentaccio è stato pesante, soprattutto dopo il ko contro l’Atletico Ascoli. La delusione nella piazza è forte e lo testimonia anche il fatto che per la prima volta dall’inizio del campionato sono ancora disponibili i biglietti in Curva Nord. Non era mai accaduto. Di norma il settore registrava il sold out dopo poche ore dall’apertura della prevendita. In questa settimana non è stato così nonostante i biglietti siano in vendita già da lunedì. Purtroppo il campionato è stato gettato alle ortiche e la delusione è davvero tanta per quello che poteva essere e non è stato.

s.v.