Samb-Teramo, maxischermo in piazza Giorgini

Maxischermo in piazza Giorgini per assistere a Teramo - Samb, sfida decisiva del campionato. Una vittoria in Abruzzo significherebbe promozione in Serie C. Ma la gioia potrebbe arrivare senza il calore diretto dei propri tifosi. La Prefettura ha infatti deciso di vietare la trasferta ai residenti nel Piceno e nella fascia costiera abruzzese per motivi di ordine pubblico legati anche a quanto accaduto al termina della trasferta sul campo de L’Aquila. Per questo motivo, il Comune sta valutando di installare un maxischermo nella centralissima rotonda Giorgini, luogo simbolico per i sambenedettesi. A confermarlo è il sindaco Antonio Spazzafumo, che ha dichiarato: "L’ufficio sport è al lavoro per rendere possibile l’installazione dello schermo. Ho chiesto la fattibilità della cosa e nelle prossime ore avremo una risposta e sapremo se sarà possibile farlo. Ovviamente è un servizio che rendiamo ai cittadini e i tifosi della Samb in considerazione dell’importante giornata di domenica e del fatto che la squadra non potrà avere la tifoseria al suo seguito". Nelle prossime ore si attende una conferma ufficiale.