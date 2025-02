Samb, tornano Zini e Lulli. Ma ad Avezzano niente tifosi

"Con cinque vittorie in queste ultime dieci partite, la Samb vincerà il campionato". L’ex tecnico rossoblù Manolo Manoni guarda al futuro, a ciò che potrà accadere negli ultimi due mesi e mezzo di stagione. "Non vedo -aggiunge- squadre che possano infilare una serie positiva di dieci vittorie consecutive. Lo ripeto, bastano quindici punti per festeggiare anche perché non c’è continuità in chi deve inseguire. Una volta c’è L’Aquila, poi il Teramo, ora è tornata in auge il Chieti. A suo tempo c’era pure l’Ancona. Queste squadre non hanno una costanza di rendimento, vanno avanti con alti e bassi ed anche se siamo alla svolta della stagione sono fiducioso e convinto che la Samb possa farcela". Manoni analizza, poi, il cammino di Gennari e compagni. "Domenica scorsa -dice- ho visto una Samb un pochino sottotono rispetto a ciò che eravamo abituati ad osservare. Ma bisogna anche dire che ha affrontato un Castelfidardo tosto che ha disputato una gran bella partita. E quindi il pari ci sta tutto. Oggi si ha fretta di vincere e c’è la frenesia di dare tutto. Fortunatamente in panchina c’è un grande pompiere come Ottavio Palladini che sa bene come incidere sulla squadra. Ma bisogna anche dire che il girone di ritorno è un altro campionato. Siamo all’ultimo terzo di stagione e tutti hanno speso tanto fisicamente, anche la Samb. I punti pesano con le avversarie che speculano nel gioco per il risultato, quando invece all’inizio erano tutti garibaldini. Bisogna stare solo tranquilli e sereni - conclude Manoni - perché prima o poi i rossoblù arriveranno a centrale l’obiettivo".

Alla ripresa degli allenamenti in casa Samb sono completamente recuperati Zini e Lulli. Ancora indisponibili Candellori, Semprini e Eusepi (giovedì toglie i punti al polso operato). Allo stadio dei Marsi non ci sarà neppure Nazzareno Battista squalificato per una giornata dopo avere rimediato con il Castelfidardo la quinta ammonizione. In casa Avezzano, mancherà il difensore centrale Alberto Senese anche lui appiedato per un turno. Infine il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha firmato oggi il provvedimento con cui ha disposto il divieto di vendita per i residenti in provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo dei biglietti del match con l’Avezzano.

Benedetto Marinangeli