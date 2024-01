Samb, tre giornate di squalifica per Bontà

L’ingenuità commessa a Tivoli costerà a Francesco Bontà (espulso nel primo tempo della gara) ben tre giornate di stop. Sono state rese note, ieri, le decisioni del giudice sportivo, inflessibile sul gesto del centrocampista: tre giornate di squalifica "per avere - si legge nelle motivazioni -, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario (Di Emma, ndr)". Bontà salterà le partite contro Avezzano, Fano e Vastogirardi. Ora, la società sta valutando se ci sono gli estremi per un eventuale ricorso così da poter ottenere almeno una riduzione della sanzione di una giornata. I dirigenti rossoblù decideranno il da farsi entro oggi. Di sicuro, non multeranno il calciatore che si è già scusato con i compagni di squadra, con lo staff e la società per aver lasciato in difficoltà la squadra compromettendo il risultato della partita, con la Samb che al momento dell’espulsione era in vantaggio sul Tivoli.

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i rossoblù e confronto, come ogni martedì, per capire cosa non ha funzionato domenica per quanto la squadra sia comunque riuscita a riacciuffare il risultato e tornare in riviera almeno con un punto. Confronto un po’ più lungo del solito al Samba Village con la promessa da parte di tutti di essere più compatti che mai, soprattutto nei momenti di difficoltà, così come accaduto a Tivoli, quando la squadra è rimasta in dieci uomini. Dunque, Bontà, salvo ricorso, tornerà disponibile solo il 18 febbraio (dopo la sosta) per la sfida sul campo della Forsempronese. Ed è entrato in diffida, dopo il quarto cartellino giallo stagionale, anche l’attaccante Simone Tomassini. Era già in diffida, invece, Arrigoni.

Fermi precauzionalmente, ieri, Alex Sirri per un affaticamento muscolare e Vittorio Pietropaolo per una botta ricevuta proprio nell’ultima gara a Tivoli. Nuovo stop per Federico Chiatante, che non è nemmeno partito per l’ultima trasferta dopo aver accusato un fastidio nel corso della rifinutura di sabato. Ancora out Simone Paolini ed Edoardo Lonardo che si sottoporrà ad un controllo in questi giorni e dovrebbe tornare ad allenarsi dalla prossiama settimana. Insomma, non uno dei migliori momenti della Samb che domenica avrebbe potuto anticipare un bel regalo al patron Vittorio Massi che ieri festeggiava il compleanno. "Molto più che un presidente, buon compleanno grande Uomo" recita il post di auguri del club rossoblù al suo presidente che ancora per qualche giorno, per motivi personali, dovrà stare lontano dalla sua Samb.