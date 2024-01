Samb, vietato sbagliare contro l’Avezzano. Le mosse di Lauro per non perdere il treno

La sfida con l’Avezzano è ormai alle porte e per la Samb, vista la classifica, equivale ad una finale. Non può sbagliare la squadra di Lauro se vuole rimanere in scia al Campobasso, non farsi superare dall’Avezzano stesso, da L’Aquila, a pari punti con i rossoblù e dalla Vigor Senigallia che è lì, appena sotto di due lunghezze. Insomma ci vorrà davvero la migliore Samb per vincere questo primo scontro diretto in questo girone di ritorno. Cosa farà Lauro? Confermato il 4-3-3, quale undici manderà in campo? I dubbi sulla formazione, forse, il mister li scioglierà soltanto oggi, dopo l’allenamento di rifinitura. La squalifica di Bontà (il centrocampista dovrà scontare tre turni di stop per la testata rifilata a un avversario a Tivoli, la società ha presentato ricorso) di certo non aiuta. Lauro ha diverse soluzioni ma deve fare i conti con la regola degli under. Dunque, se confermerà il 2007 Grillo tra i pali, potrà riproporre il 2003 Pietropaolo in mediana con due centrocampisti più esperti, sicuramente Arrigoni e uno fra Barberini e Scimia. Altrimenti tra i pali dovrà tornare il 2003 Coco. A centrocampo a quel punto assieme ai due over andrebbe il 2005 Tourè. Ciò non toglie che Lauro potrebbe aggiungere l’under Pietropaolo preferendolo ad un centrocampista più esperto. Davanti, invece, dovrebbe essere confermato il tridente Senigagliesi, Tomassini, Battista ma anche qui non è da escludere sin da subito l’inserimento di Fabbrini.

Tante soluzioni, tutte da ponderare al meglio, perché domani la Samb non può sicuramente permettersi di perdere. E’ vero che il campionato è ancora lungo ma fallire un confronto diretto aprirebbe la strada a riflessioni e rimetterebbe tutto in discussione, dopo che a Natale la società aveva deciso di andare avanti con Lauro e puntare sul mercato. Ora il mercato è chiuso e la Samb, se vuole vincere questo campionato, deve tornare ad essere quella squadra che fino a due mesi fa non vedeva rivali ed era prima con 5 punti di distacco dalla seconda. Oggi si trova in una posizione scomoda e battere l’Avezzano rappresenterebbe il primo passo per recuperare almeno in parte quanto lasciato per strada negli ultimi mesi. Le scelte di Lauro già oggi, dopo la rifinitura, potrebbero essere più chiare.

Infine, per la partita tra Samb e Avezzano di domani, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione. In viale dello Sport sarà in vigore il divieto di sosta nel tratto che va dalla strada a sud dell’Ipsia all’ingresso del parcheggio del Palazzetto dello Sport. Divieto di sosta anche nell’area parcheggio a nord del Palazzetto (escluso veicoli autorizzati e/o tifoseria ospite) e nel parcheggio ad est dell’Ipsia (fatta eccezione per ciclomotori e motocicli a due ruote e veicoli al servizio di disabili).