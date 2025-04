Sambenedettese Calcio: Vittorio Massi e il sogno della Serie C

"Sto vivendo questo momento con tensione". Testi e musica del presidente della Samb Vittorio Massi, alla trasmissione Buongiorno Marche in onda su Rai3, dove si è parlato del club rossoblù ormai prossimo al ritorno in Serie C. "Tutti in città - aggiunge - mi chiedono quando ce la faremo. Ma noi pensiamo solo alla partita domenica con il Sora e poi guarderemo cosa farà il Teramo a Recanati". Al Riviera delle Palme si preannuncia di nuovo il pubblico delle grandi occasioni. Certo non si arriverà ai diecimila del match con il Chieti ma la prevendita dei biglietti prosegue a ritmo intenso. "San Benedetto - ha spiegato Massi - è una piazza diversa dalle altre anche a livello nazionale. Il traguardo che stiamo per raggiungere è una grande vittoria per la città. Ma anche per me e per gli amici che mi seguono dai tempi del Porto d’Ascoli. E’ un sogno da realizzare. Comunque ogni domenica allo stadio vediamo numerosi nuclei familiari. Ed è tutto molto bello. I sambenedettesi hanno una storia importante. Penso al porto, ai pescatori. Svolgono un lavoro duro, sofferente. Ma lo fanno tutti insieme. Gioie e tragedie in mare, vissute sempre in gruppo. E questo spirito si riflette anche nei confronti della Samb". Massi festeggia il suo secondo compleanno da presidente della Samb. "Quando l’ho presa - racconta - sono stato subito pronto a mettere in piedi l’operazione anche perché non c’era nessuno disposto a rilevare il club rossoblù. Mi sono sentito in dovere di agire, insieme a mio fratello Fausto e ai collaboratori che erano presenti anche nel Porto d’Ascoli. Ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Ma - conclude Massi - non abbiamo ancora finito". Questa mattina classica seduta di rifinitura al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Contro il Sora Palladini confermerà l’atteggiamento tattico di Senigallia con il rientro di Battista in fase offensiva. Da valutare l’opportunità di far scendere in campo il difensore Zini. L’intenzione del tecnico sarebbe quella di non rischiarlo contro i ciociari. Samb-Sora sarà diretta da Deborah Bianchi di Prato (Frunza-Roselli). Il fischietto toscano ha già diretto il club del Riviera delle Palme il 10 aprile del 2022, quando i rossoblù allenati da Sante Alfonsi superarono con il punteggio di 3-2 il Matese.

Benedetto Marinangeli