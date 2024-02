San Valentino speciale con Sposi in Riviera

Sabato 17 e domenica 18 febbraio torna ’Sposi in Riviera’: la fiera di settore giunta alla ventesima edizione si svolgerà nel centro congressi Raffaello dell’Hotel Casale, a Colli del Tronto, con l’organizzazione dell’agenzia Oriana Grandi Eventi di San Benedetto del Tronto. Il taglio del nastro è in programma alle ore 10 di sabato 17 febbraio e offrirà la possibilità di visitare gli stand di oltre sessanta espositori. Dalle ore 16.30 in poi, si alterneranno spettacoli di danza e musica, mentre le aziende presenti riceveranno un attestato di partecipazione, in occasione della ricorrenza del ventennale, dalle mani dell’organizzatrice Oriana Simonetti. Il clou di ’Sposi in Riviera’ ci sarà domenica pomeriggio, 18 febbraio, con la sfilata di moda delle nuove collezioni sposi, presentata da Sandro Benigni e Maria Elena Costantini. Gli abiti che verranno indossati dalle modelle che si alterneranno sulla passerella sono firmati da Alessandra Bruni Atelier, La Maison Spose e da Snoopy abbigliamento Anna Maria. Per le acconciature le modelle si avvarranno della professionalità di Armonia e Contrasti, per il trucco del centro estetico Settimo Cielo di Giacinta, mentre l’addobbo floreale verrà curato da Traini Eco Service, sulle musiche di Ubby Dj e le coreografie di Oriana Simonetti. Stilista dal 1987 presso le Grand Chic, la titolare della Grandi Eventi presenterà un abito di sua creazione.

Al termine della sfilata si terrà un’estrazione di tre voucher per l’organizzazione di altrettanti matrimoni, offerti da Wedding Simplify by Oriana Simonetti. La fiera si concluderà con il brindisi finale e con spettacoli pirotecnici. "Ci saranno tanti espositori – afferma la Simonetti – che offriranno tutto per il matrimonio. Nel corso degli anni, ben 27.846 coppie ci hanno scelto, velocizzando l’organizzazione di tutto quanto è indispensabile per realizzare una cerimonia da sogno ma anche del loro nido d’amore, potendo contare della presenza dei responsabili delle migliori aziende, selezionate da noi in precedenza, che riservano uno sconto esclusivo a Sposi in Riviera; possono ammirare, inoltre, gli abiti delle nuove collezioni. Nel corso dei nostri venti anni di fiera sono stati oltre 2500, i fornitori presenti nei tanti settori, provenienti da Marche, Abruzzo e da tutta Italia hanno trovato migliaia di nuovi clienti e allo stesso tempo tantissime coppie hanno potuto scegliere nella due giorni di evento". Organizzatrice da 28 anni di fiere, eventi, anche con Rai e Mediaset, concerti, spettacoli, convention, Oriana Simonetti è reduce dalla partecipazione a Sanremo, presso il Palafiori, con le sue dodici Nuove Proposte provenienti da tutta Italia, essendo partner ufficiale di Casa Sanremo con l’Accademia AMC alta formazione artistica e Studio di Registrazione Play And Rec.

Stefania Mezzina