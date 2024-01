Sana alimentazione al Buscemi. Tornano ’I venerdì dell’alberghiero’

All’Istituto di Filippo Buscemi di San Benedetto, riparte la rassegna ’I venerdì dell’alberghiero. Seminari del gusto, salute, cibo, valorizzazione dei prodotti della filiera alimentare e della nutrizione’: quattro appuntamenti fra gennaio e maggio. Unitamente alla presentazione del progetto, il dirigente scolastico professor Vincenzo Moretti ha annunciato ufficialmente il nuovo corso tecnico denominato "Biotecnologie sanitarie e della nutrizione".

"Un’occasione unica per la scuola e per il territorio – ha affermato Moretti – Un valore aggiunto a quello che già il nostro istituto ha acquisito negli anni anche a livello internazionale". La professoressa Silvia Pagliarini, biologa, è un po’ la testimonial del nuovo corso: "Un diploma tecnico all’avanguardia con competenze trasversali che facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro in tanti settori e che crea una formazione per l’ingresso all’università – ha affermato la biologa –. Si tratta di un cammino di 5 anni che prevede lo studio di materie tecniche e pratiche. Un percorso di alta eccellenza che introduce i ragazzi nel mondo del lavoro". Le lezioni si tengono 5 giorni alla settimana con un rientro pomeridiano, insomma una grande opportunità per il territorio, come ha anche evidenziato Luigi Contisciani presidente del Bim Tronto: "Il Buscemi è tra i migliori Istituti marchigiani ed è per questo che il nostro ente, da anni al servizio del territorio per la crescita turistica, l’accoglienza, la gastronomia, è vicino all’Istituto". Con i vertici del Buscemi si è complimentata anche l’assessore Laura Camaioni, che si è detta orgogliosa per il nuovo corso di biotecnologie sanitarie e della nutrizione, evidenziando il rapporto tra salute e alimentazione. Tornando ai venerdì all’alberghiero-seminari del gusto, la professoressa Cinzia Quagliarini ha spiegato che il progetto, aperto a tutti, prevede percorsi sensoriali guidati da esperti e produttori che consentiranno di approfondire nuove prospettive e prodotti. Il primo appuntamento ci sarà il 26 gennaio con un viaggio nei sapori dell’inverno: mele funghi e tartufi; il secondo il 23 febbraio con il cioccolato in tutte le sue espressioni; il terzo il 22 marzo con i sapori della primavera ed un focus su legumi e frutti di mare e poi il quarto che si terrà il 10 maggio con un viaggio nel gelato inteso come gastronomia.

Marcello Iezzi