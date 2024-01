Sangiuliano City, ora arriva un mese decisivo. Fanfulla troppi alti e bassi, ma la squadra c’è

Nella quarta giornata di ritorno importante per le squadre della nostra regione impegnate nel torneo nazionale dilettanti girone D. Da evidenziare la grande prestazione del Fanfulla che ha espugnato il terreno della capolista Ravenna. I ragazzi di mister Omar Albertini hanno sfoderato una prestazione di alto livello mettendo in campo tanta organizzazione di gioco. Una vittoria che migliora e allontana i bianconeri dalla zona play out e rafforza di tanto l’autostima in vista delle prossime partite a partire dal match di domenica allo stadio Dossenina contro il Mezzolara dove bisognerà confermare quanto fatto di buono in terra romagnola. Prestigioso successo di misura anche per il Sangiuliano City sull’ostico campo del Forlì. La compagine guidata in panchina da mister Andrea Ciceri grazie anche ai nuovi innesti è in netta crescita e punta nei prossimi incontri a raccogliere più punti possibili per lasciare definitamente i bassifondi di questo girone D. Alle porte per l’undici del presidente Luce la difficile gara casalinga di domenica contro la rivelazione Victor San Marino dove sarà vietato sbagliare. Momento delicato in casa Sant’Angelo in piena zona spareggi retrocessione. I rossoneri stanno vivendo una stagione tribolata. Per i barasini sarà fondamentale la sfida di domenica al Chiesa contro l’Aglianese dove l’unico risultato utile sarà la vittoria.

Raffaele Sisti