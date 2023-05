Sarà riqualificato il ’salotto buono’

È il ‘salotto buono’ della riviera, l’area che verrà riqualificata tramite il prossimo concorso di idee bandito dal comune. Viale Buozzi, la zona molo sud e giù fino all’Albula: l’iniziativa comprende una buona fetta delle latitudini più frequentate da cittadini e turisti durante la bella stagione e non solo. Tutto è stato deciso questa mattina, nel corso di una riunione operativa fra il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi e il sindaco Antonio Spazzafumo: gli uffici di Viale De Gasperi sono ora al lavoro per redigere l’avviso del concorso, in modo da bandirlo entro poche settimane e dare la possibilità ai progettisti di dire la propria. Il tutto verrà finanziato con 50mila euro provenienti dalla regione Marche e appunto interesserà la zona compresa fra la rotonda Giorgini, il faro, le vicine aree verdi e il torrente che segna l’inizio del lungomare. "Le somme messe a disposizione da Palazzo Raffaello sono da rendicontare entro il 31 dicembre – spiega l’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – questo significa che dobbiamo muoverci entro tempistiche ben definite". Il cronoprogramma, in linea di massima, è già stato stabilito: "Approssimativamente, tra giugno e luglio dovremmo bandire il concorso – continua il vicesindaco – dopodiché, una volta incamerate le proposte progettuali, la commissione dovrà scegliere quella più adatta, probabilmente entro l’autunno". Insomma, il quarto piano della sede municipale, al momento, è una vera e propria pentola in ebollizione.

In questi giorni, infatti, i tecnici comunali sono al lavoro per chiudere una volta per tutte il tanto sospirato progetto esecutivo relativo al Ballarin: l’opera, in questo caso, dovrà essere assegnata entro il 31 luglio. A rimanere fuori dal concorso di idee, invece, sarà l’area ex Camping. Si dovrà stendere un progetto ed inserirlo nel restyling del lungomare centrale. Com’è noto, infatti, questo lavoro è stato messo in pausa, anche perché il comune deve prima risolvere il contratto con la precedente ditta e poi mettere di nuovo a bando il tutto. Nell’ex Camping, va ricordato, dovrà essere rifatto il giardino, il percorso sportivo e probabilmente anche i due manufatti in disuso. La scelta di far confluire quest’opera in quella della famosa passeggiata, comunque, ha fatto storcere il naso a molti esponenti della minoranza, che avrebbero preferito maggiore celerità nel chiudere la pratica del lungomare: è possibile, infatti, che questo resti incompiuto fino al 2025. Nelle vicinanze, l’amministrazione comunale ha anche deciso di fare la nuova Beach Arena, che vedrà la luce entro pochi giorni all’interno del campo ‘Rodi’.

Giuseppe Di Marco