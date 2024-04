Sarà un weekend targato Guzzi

In scena il Meeting Nazionale Moto Guzzi, a San Benedetto, da oggi a domenica, organizzato dalla Moto Guzzi World Club con la collaborazione delle ’Aquile Millenarie’, Moto Club sambenedettese. Oggi in Piazza Giorgini alle 9 apertura delle iscrizioni e accoglienza, stessa location per la partenza del tour, in programma alle 17, con la visita allo stabilimento Sabelli. Dalle 19.30 la serata offrirà musica con il gruppo Todio al Geko Village, mentre domani dopo le iscrizioni sempre in piazza Giorgini, alle 9, i guzzisti partiranno alle 10.30 per il tour: con visita ad Ascoli, anche presso Fritto misto e alle 17.30 di nuovo a San Benedetto, presso la Sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi, dove è in programma la riunione dei presidenti. La serata si svilupperà nuovamente al Geko Village. Conclusione della tre giorni sarà domenica, all’ex galoppatoio, dove alle ore 10 è in programma un tour pedonale. Alle 12 grande cerimonia di premiazione in piazza Giorgini e e gran finale al Geko Village.