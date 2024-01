Scadono i termini per partecipare al ’Premio Letterario’

Scade il 20 gennaio il termine per partecipare alla decima edizione del Premio Letterario “Città di Fermo”, indetto dall’associazione culturale Armonica-mente, presieduta da Nunzia Luciani, che ha il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fermo, il Patrocinio Culturale di WikiPoesia, con le collaborazioni della Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo e della casa editrice Daimon Edizioni - l’Aquila. Il premio, la cui giuria è presieduta da Susanna Polimanti è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri senza alcun limite di età ed è articolato nelle seguenti sezioni: poesia in lingua italiana a tema libero, poesia religiosa in lingua italiana, racconto inedito a tema: “L’amore a 4 zampe” , fiaba popolare/racconto popolare/ leggenda di tradizione orale in lingua italiana o dialettale con relativa traduzione, silloge poetica inedita. La cerimonia di premiazione si terrà a Fermo sabato 1 giugno 2024 alle ore 16.30 alla Biblioteca Civica “Romolo Spezioli”. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo mail: premiocittadifermo@gmail.com o al numero di tel. 348.0691303 – pagina facebook premioletterariocittadifermo