Scambio di droga in via Calatafimi. La polizia arresta un 44enne

Agenti del commissariato di San Benedetto hanno arrestato un marocchino di 44 anni senza fissa dimora, ma gravitante in Riviera. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato per il proseguimento del processo per direttissima. Il marocchino è stato fermato martedì mattina intorno alle 9 mentre cedeva eroina ad una ragazza sambenedettese; si trattava di due dosi per complessivi 0,33 grammi. Addosso i poliziotti gli hanno trovato altri cinque involucri contenenti 1,4 grammi di eroina. L’operazione è stata effettuata nel parcheggio di via Calatafimi: gli agenti in borghese hanno assistito allo scambio di droga e denaro tra il ragazzo e la ragazza in una vettura. Fermata, anche la donna è stata identificata e verrà segnalata alla Prefettura.

p. erc.