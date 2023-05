Scappa dalla comunità Mamma condannata

Scappò da una comunità per minori portando con sé i suoi bambini piccoli, senza però la necessaria autorizzazione. Per questo il giudice Bondi Ciutti ha condannato ad otto mesi una donna di origini marocchine difesa dall’avvocato Simone Matraxia. Una vicenda che risale a gennaio 2020 ed ha avuto come teatro una comunità in provincia di Ascoli. Era stato il tribunale per i minori di Ancona a collocare a novembre 2019 la donna nella comunità, insieme ai suoi due bambini. La stessa senza preavviso prese i piccoli e lasciò la comunità. Lo fece mentre, autorizzata ad uscire dalla comunità, si era recata in un centro commerciale da dove fece perdere le sue tracce. Gli operatori avvisarono le autorità: alcuni giorni dopo la donna li avvisava che sarebbe tornata nella struttura per riavere effetti personali. Non disse dove si trovava; telefonò poi al responsabile della cooperativa profferendo ingiurie, spalleggiata anche dal marito. La marocchina era finita in comunità quale protezione proprio dal marito il quale, denunciato dalla donna, si era visto sospendere la patria potestà, con l’affidamento dei figli ai servizi sociali.