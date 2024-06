Scatta la tredicesima. Bicipattinata per la mobilità dolce

Domattina parte da San Benedetto la tredicesima ’Bicipattinata’ per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di una mobilità più sostenibile e per il completamento del tratto Marchigiano-Abruzzese della Ciclovia Adriatica. Previste partenze San Benedetto a nord e da Francavilla a Mare da sud, con tappe in tutti i Comuni attraversati e arrivo a Roseto degli Abruzzi. Negli anni, anche grazie alle centinaia di partecipanti e al costante lavoro portato avanti, in ambito nazionale e locale, dalle associazioni aderenti, tra le quali la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) – e il WWF, molto è stato fatto per il completamento dell’infrastruttura ciclabile costiera ed è di questi giorni la notizia dell’appalto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, che unirà finalmente i percorsi ciclabili di Marche e Abruzzo. Da San Benedetto la partenza avverrà alle 9, in piazza Giorgini, le altre tappe sono previste alle ore 9.30 alla rotonda Salvo d’Acquisto a Porto d’Ascoli, alle 10 al molo della foce del Tronto a Martinsicuro, alle 11nell’area Bambinopoli di Alba Adriatica ed a seguire i comuni di Tortoreto, Giulianova e arrivo a Roseto alle ore 13, dove chi avrà percorso tutto il tragitto troverà ad accoglierlo musica e spettacoli.