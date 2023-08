Scatta l’esposto in Procura Gli animalisti: "Ora basta"

"È il secondo cavallo morto in poco più di un mese. Basta divertimento sulla pelle degli animali". Così l’ente protezione animali ha annunciato l’esposto presentato in procura ad Ascoli sul grave incidente di domenica: "Tramite l’ufficio legale abbiamo presentato denuncia e siamo pronti ad andare in fondo a questo gravissimo incidente. Lo scorso 2 luglio era morto un altro cavallo durante le prove della Quintana di Foligno, anche in quel caso Enpa aveva presentato denuncia. Quanti cavalli dovranno perdere la vita – afferma Carla Rocchi, presidente Enpa – prima che si decida di mettere uno stop a queste manifestazioni che provocano solo sofferenza e morte agli equini? Un altro animale è morto in nome del divertimento del pubblico. E’ davvero inaccettabile che si nasconda sotto l’egida della tradizione una manifestazione che racchiude tali barbarie nei confronti degli animali e che gira attorno a chiari interessi economici". L’incidente, domenica, è accaduto davanti a centinaia di spettatori e alle telecamere della tv: " Ci rivolgiamo anche alla Rai, servizio pubblico, e agli altri network tv affinché non trasmettano più questo tipo di spettacolo". L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) parla invece di "ennesima tragedia di cui un cavallo è vittima in palii e giostre, retaggi di tradizioni non al passo con i tempi, è conseguenza di circuiti che possono essere mortali, sottolinea l’Oipa, che valuterà le opportune azioni legali da mettere in campo per la tutela degli animali. Si passi a rievocazioni senza l’uso di animali, ora tutelati anche dall’articolo 9 della Costituzione". Anche l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha annunciato un esposto alla procura per chiedere indagini su quanto successo.

Quello di domenica è solo l’ultimo degli incidenti, anche mortali, che hanno coinvolto cavalli impegnati nelle rievocazioni storiche. Spaventoso quello accaduto a Massimo Gubbini di Tufilla durante le prove di Foligno: il cavallo è morto di infarto facendo cadere rovinosamente il cavaliere che si è ferito in maniera molto grave. Un altro episodio simile, sempre a Gubbini, accadde nel 2011: zampe spezzate per il cavallo e tanta paura al campo. Ieri sull’incidente è intervenuto anche il sindaco e Magnifico Messere: "Sono addolorato, la Quintana rispetta i cavalli".