Schianto all’incrocio, ferita ragazza

Altro schianto all’incrocio fra via Pizzi, che dalla nazionale arriva di fronte all’ex cinema delle Palme, e via Calatafimi che dal confine con Grottammare giunge al centro di San Benedetto. Sono due arterie particolarmente rilevanti nell’economia della viabilità cittadina, ma quando si incociano diventano teatro di incidenti con una frequenza quasi giornaliera e spesso con persone ferite trasportate al pronto soccorso. L’ultimo schianto vi è stato intorno alle 22,30 della notte fra domenica e lunedì ed ha visto coinvolte una Nissan Micra e una Peugeot 4008. Dopo lo schianto entrambe le vetture sono finite sul marciapiede a ridosso della vetrina di una nota attività commerciale. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e l’equipaggio della potes-118 che ha soccorso una ragazza rimasta contusa, ma non in modo grave. Si è trattato, come sempre, di una mancata precedenza da parte del conducente del veicolo proveniente da via Calatafimi, la cui visuale non è molto scoperta. Basta davvero poco per restare coinvolti in un pericoloso sinistro. Tutti sono a conoscenza del pericolo di quell’incrocio, ma nessuno ancora ha deciso come affrontare il problema. Troppi danni, troppi feriti, troppi rischi per l’incolumità delle persone, anche pedoni che dovessero trovarsi sul marciapiede, per cui una soluzione va trovata. Potrebbe non essere cosa semplice trovare un’alternativa al senso di marcia che riporterebbe il doppio senso davanti alla stazione ferroviaria.

ma. ie.