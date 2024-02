Schianto all’incrocio tra auto e bus: feriti tre bambini

Quattro persone, di cui tre bambini, sono rimasti ferite nello scontro fra un’auto ed un pullman di linea della Start, accaduto nel pomeriggio di ieri all’incrocio fra via Grazia Deledda e via Clara Maffei nella zona di Las Vegas, parallela al lungomare. Il sinistro è accaduto a causa di una presunta mancata precedenza e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale che ha eseguito i rilievi tecnici e si è occupata della viabilità. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul posto due ambulanze per soccorrere tre bambini che viaggiavano a bordo dell’auto, una Ford Focus Sw, condotta dalla madre. A seguito della brusca frenata è rimasto contuso anche un uomo che si trovava a bordo dell’autobus. Tutte le persone ferite, a ogni modo, non avrebbero subito danni importanti. Al pronto soccorso è andata anche la mamma dei bambini che non si sarebbe fatta refertare.