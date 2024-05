Schianto frontale sulla Provinciale. Tre feriti, uno in gravi condizioni

Tre feriti, di cui uno in modo grave, sono il bilancio di uno scontro frontale fra due auto accaduto intorno alle otto di ieri lungo la strada provinciale Valmenocchia in località Villa Santi di Massignano. Luogo già teatro di altri sinistri di una certa gravità. Vi sono rimaste coinvolte una Fiat Punto e un’Audi A 3 sulla quale si trovava N. S. di 18 anni, che dopo un primo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, per opera dei sanitari della locale potes, è stato trasferito in eliambulanza al trauma center di Ancona. Provvedimento resosi necessario a seguito dei problemi emersi dagli accertamenti diagnostici. Al Madonna del Soccorso sono stati, invece, ricoverati gli altri contusi che viaggiavano sull’altra autovettura, fra cui una ragazza straniera, passeggera della Punto, soccorsa dall’equipaggio della Croce verde della Valdaso. Sul luogo del sinistro, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto accorrere tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza le due vetture. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montefiore dell’Aso, che si sono occupati anche della viabilità a quell’ora piuttosto sostenuta.

ma. ie.