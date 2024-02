Scomparso da martedì: un’altra giornata d’ansia e di ricerche a tappeto

Un’altra giornata di intense ricerche in tutta la collina di San Gregorio Magno, castello di Sant’Andrea e zone limitrofe, è andata in archivio senza trovare tracce di Dmitrii Kurdumanov, il cittadino russo, sposato e padre di tre figli, del quale si sono perse le tracce nella giornata di martedì. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nel ’Borghetto’, quartiere accanto al castello, hanno ripreso l’uomo mentre si allontana da casa a piedi nella mattina di martedì, ma poi non si capisce quale direzione abbia preso. Nelle ultime ore le attività si sono estese anche verso ovest, al confine con Ripatransone e la fascia costiera. Di certo l’uomo è uscito senza cellulare, senza documenti e senza denaro. Grande è la preoccupazione nei suoi familiari. Ieri è stata anche diffusa la fotografia di Dmitrii nella speranza che qualcuno, avendolo visto, possa dare una mano alla macchina delle ricerche. Oltre ai vigili del fuoco con elicottero, unità cinofile e droni, unitamente a personale specializzato in tecniche Saf (Speleo alpinistiche fluviali), sono all’opera i volontari della protezione civile, dell’associazione carabinieri, militari dell’arma e polizia locale. Le ricerche continueranno anche nella giornata di oggi.