Scontro auto-scooter in corso Mazzini, 63enne in ospedale

Con l’arrivo del primo caldo vengono tirati fuori dai garage gli scooter ed inizia la litania di incidenti dentro e fuori delle città. Nella giornata di ieri vi è stato uno scontro fra auto e scooter piuttosto severo. Una donna di 63 anni in sella al suo scooter si è scontrata con un’auto lungo il corso Mazzini, a San Benedetto. Cadendo, la scooterista ha subito un trauma facciale e toracico ed alcune fratture agli arti. Il sinistro è accaduto alle 9,30 in direzione della casa di cura Stella Maris. Scattati i soccorsi, sul posto è intervenuto un equipaggio della potes che ha stabilizzato la paziente e l’ha trasferita al pronto soccorso. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato alcuni traumi ed alcune fratture, per cui la paziente è stata ricoverata nel reparto di Ortopedia del ’Madonna del Soccorso’. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Disagi per la viabilità durante le fasi del soccorso e dei rilievi tecnici dell’incidente. Un altro scontro auto-scooter è avvenuto in via Bore Tesino a Grottammare. Il ferito, D. F. di 57 anni è stato portato al pronto soccorso dal personale della potes-118, ma non ha subito danni importanti.