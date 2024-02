"Scuola attiva più sport più scuola". L’iniziativa in sei lezioni all’Isc di Cupra

E’ iniziato a Massignano, Isc di Cupra Marittima, il progetto "Scuola attiva più sport più scuola". Promotrice dell’iniziativa la docente di scienze motorie Cecilia Marchegiani. Si tratta di un percorso educativo per promuovere lo sport del tennis tavolo. Lo svolgimento del progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Sport e Salute. Il percorso si svolgerà in 6 lezioni, alcune delle quali obbligatorie da tenersi in ore curriculari e altre facoltative extracurricolari. Il progetto è stato reso possibile grazie alla Polisportiva Regina Pacis che ha messo a disposizione le attrezzature. La prima lezione si è svolta nella palestra scolastica di Massignano con la supervisione del tecnico federale Fitet, Patrizio Leopardi e del vice, Luigi Verdecchia che hanno proposto una dimostrazione pratica.