Scuola dell’infanzia, dopo anni i lavori. Sarà in via Tre Colli

Hanno preso il via, in via Tre Colli, i lavori per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di Spinetoli capoluogo. Dopo il terremoto del 2016 il sindaco di Spinetoli Luciani aveva chiesto di effettuare un’indagine sullo stato di vulnerabilità di tutte le strutture scolastiche presenti sul territorio. Nel luglio del 2017 il colpo di scena: le indagini decretarono la chiusura dell’asilo nido di Spinetoli capoluogo e della scuola media Giovanni XXXIII di Pagliare. Dopo anni di attesa finalmente si vedono i primi risultati: la nuova struttura che ospiterà l’asilo nido sorgerà in via Tre Colli, nei giorni scorsi sono iniziati gli scavi archeologici. Il finanziamento ottenuto dai fondi sisma è di 1 milione di euro.

