Scuola di Pallavolo Fermana ancora sul podio

Terzo podio in pochi mesi per la Scuola di Pallavolo Fermana che nello scorso weekend a Cesena ha conquistato la medaglia d’argento nel campionato italiano promozionale ’Coppa Rotary’. Una kermesse che ha visto 23 club da tutta Italia oltre 400 partecipanti. A salire sul secondo gradino del podio la formazione marchigiana della Synergie Fermana, sconfitta in finale dalla forte compagine del Nola Città dei Gigli che, con merito, ha confermato il titolo italiano dopo la vittoria conquistata anche nella passata stagione. Una cavalcata pazzesca quella dei gialloblù: dopo aver strappato il pass per le Finali Gold al termine di una prima fase a gironi in chiaroscuro ed un terzo posto alle spalle del Lazio Sitting Volley e del Volley Club Cesena, la Synergie Fermana ha sfoderato una prestazione strepitosa nel weekend cesenate. Nella prima giornata di gara superate con parziali netti tre formazioni molto blasonate come l’Elisa Volley Pomigliano (16-25, 20-25), il Dream Volley Pisa (23-25, 20-25) nei quarti di finale e la forte formazione del Lazio Sitting Volley (20-25, 23-25) in semifinale. A stoppare il rollino di marcia è stato solo il Nola Città dei Gigli. Ecco il roster gialloblù: Manuela Luciani, Serena Scolaro, Sara Bracalente, Samantha Ciurluini, Mariarita Minnucci, Claudia Cutrignelli, Maurizio Ciotola, Cristiano Crocetti, Luca Vallasciani, Enrico Rossi, Alessandro Postacchini e Lorenzo Giacobbi.