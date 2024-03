SCUOLA MATTEI CASTEL DI LAMA

Le bande musicali costituiscono un’istituzione le cui radici affondano direttamente nella cultura e nell’identità del nostro Paese. Tale tradizione tuttavia, nei tempi più recenti, si sta perdendo perché non è semplice avvicinare i giovani a questo mondo. Ci sono però delle bande che sono molto attive sul territorio e offrono anche l’opportunità ai ragazzi di coltivare l’amore per la musica. Abbiamo così deciso di intervistare il Maestro Leonardo de Carolis che dal 1988 dirige il "Corpo bandistico Città di Castel di Lama".

Quale funzione sociale e culturale ha una banda a livello locale?

"La funzione sociale delle bande è quella di essere fonte di aggregazione; esse inoltre hanno un valore culturale perché farne parte significa acquisire una formazione musicale grazie alla frequenza di corsi specifici sugli strumenti in uso, come ottoni e percussioni".

Che importanza ha la banda nella formazione musicale dei giovani?

"Essere parte di un corpo bandistico consente di studiare la musica in generale e aiuta i ragazzi a fare gruppo e a stare insieme. Nella mia esperienza ho capito che questo è molto importante per la maturazione dei giovani anche perché la banda offre loro anche la possibilità di confrontarsi. Solitamente loro si avvicinano a strumenti più "facili" o "blasonati", come la chitarra e il pianoforte; uno strumento a fiato richiede invece costanza ed impegno, ma regala un’enorme gratificazione a chi vi si cimenta".

Il corpo bandistico "Città di Castel di Lama" quale attività svolge?

"Noi svolgiamo tante attività sul territorio, cercando di essere presenti a tutte le festività civili e religiose".

In genere le attività bandistiche sono supportate dalle Amministrazioni Comunali?

"L’attività bandistica è supportata dall’Amministrazione tramite la predisposizione di corsi di orientamento musicale. L’Amministrazione individua il personale che li gestisce e mette a disposizione una struttura dove svolgerli. A Castel di Lama si tengono da sempre simili attività supportate dal Comune".

Nel corso della sua esperienza la banda di Castel di Lama ha ottenuto riconoscimenti significativi?

"Sì, siamo stati anche premiati a livello regionale in quanto la nostra banda è un’associazione di rilevanza storica". Cosa le ha dato questa lunga esperienza nella direzione della banda locale? "Nella vita la musica mi ha regalato molto; nella mia carriera credo che le cose più belle siano il rapporto con i ragazzi e la sensazione di averli indirizzati verso degli obiettivi poi di fatto raggiunti".