Scuola tra lavori e supplenze L’ottimismo dei dirigenti: "L’anno parte senza intoppi"

Mancano due settimane al ritorno sui banchi. Le lezioni, nelle Marche e dunque anche ad Ascoli, avranno inizio mercoledì 13 settembre per terminare il 6 giugno. Nelle scuole, dagli Isc alle superiori, il personale è già al lavoro da un pezzo per accogliere nel migliore dei modi gli studenti. Quest’ultimi saranno ben 1.253 all’istituto d’istruzione superiore ‘Orsini-Licini’ (licei scientifico e artistico), il più grande per numero di iscritti di Ascoli. Nell’Iis diretto da Cinzia Pettinelli quest’anno ci sarà una prima classe dello scientifico in più e un nuovo campetto da calcio. "Allo scientifico – dice la Pettinelli – abbiamo ristrutturato internamente disponendo diversamente gli spazi della segreteria, per ricavare un’ulteriore aula per la prima classe che abbiamo in più e per allestire i laboratori del Pnrr. I lavori sono stati fatti, dalla Provincia, durante i mesi di luglio e agosto. Sempre allo scientifico sono terminati i lavori per la realizzazione, con fondi regionali, di un campetto di calcio. Al liceo artistico, altresì interessata da interventi, a breve partiranno quelli per l’adeguamento sismico che però non comporteranno lo spostamento degli studenti". E ancora, per quanto concerne il corpo docente, all’Iis ‘Orsini-Licini’ la squadra è al completo. "Abbiamo ottenuto tutte le supplenze – continua la preside –, così come sono stati tutti nominati i docenti di sostegno e i posti mancanti sono stati riempiti. Siamo dunque in grado di ricominciare l’anno in maniera ordinata. Rispetto al passato la macchina organizzata ha funzionato bene, grazie a un buon lavoro di equipe".

E’ tutto pronto per la ripresa dell’anno scolastico anche all’Istituto scolastico comprensivo ‘Borgo Solestà-Cantalamessa’ dove il numero degli studenti non è sceso e dove c’è stato un boom di iscrizioni all’infanzia. "Sono 670 alunni totali – dice la dirigente scolastica Alessandra Goffi –, e dunque abbiamo mantenuto il numero. E’ attiva, come in tutti gli altri Isc cittadini, la sezione primavera che faremo partire dall’11 settembre, e abbiamo una copertura totale delle cattedre, sia per il sostegno che per i posti comuni della primaria e per le singole classi di concorso della secondaria. A livello strutturale il Comune è intervenuto nell’infanzia Collodi e in quella di Mozzano dove ha ripristinato tutti gli infissi e le porte. Anche quest’anno ospitiamo alla Ceci la sezione del plesso Sant’Agostino".

Lorenza Cappelli