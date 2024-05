Serata magica per l’ex Vivarini e il Catanzaro

Serata magica per il Catanzaro guidato dall’ex Vivarini. I giallorossi al termine dei due tempi supplementari si sono aggiudicati per 4-2 lo scontro playoff ad eliminazione diretta contro il Brescia, centrando la qualificazione alle semifinali. "La nostra annata è stata fantastica – ha commentato il tecnico abruzzese - e siamo sostenuti da un pubblico meraviglioso. Noi abbiamo ricambiato con queste prestazioni. Prima della partita ho detto ai ragazzi di divertirsi e così è stato. Ad un certo punto sono saltati tutti gli aspetti tattici, ma chi è subentrato ha portato a casa il risultato con determinazione e cattiveria. Adesso ci prepariamo ad affrontare la Cremonese. Dobbiamo recuperare in fretta le energie, sarà una partita complicata". Ora i calabresi affronteranno la Cremonese nella doppia semifinale in programma. Gara d’andata prevista domani alle 20.30 allo stadio Ceravolo. Il ritorno invece si giocherà allo Zini sabato 25 maggio con fischio d’avvio allo stesso orario.