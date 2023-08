Serate di musica e spettacoli

In attesa del grande appuntamento del 14 agosto, con la storica Sagra delle Frittelle dolci al profumo di cannella, Massignano scalda i motori. Il fine settimana, infatti, sarà ricco di musica e spettacolo che coinvolgerà il centro storico del borgo. Si comincia sabato 5 agosto con l’esibizione della banda musicale ’Città di Massignano’: esibizione del gruppo folkloristico Ortensia che proporrà suoni e canti della tradizione popolare. A seguire è in programma il concerto tributo di Nick che canta Pino Daniele. Domenica mattina le vie della località collinare, patria della terra cotta, saranno attraversate dalle mitiche Fiat 500, che poi sosteranno in centro e poi, durante la serata ci sarà il concerto della band Td’A ’Viaggio tra poesia e rock’. Nei due giorni di festa previsti stand gastronomici per consentire agli ospiti di restare a pranzo o cena per godere il fascino del borgo e del suo hinterland.