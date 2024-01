Servizio civile con l’Avis: come fare domanda

C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare la domanda per svolgere il Servizio civile universale all’Avis. È stato infatti pubblicato il bando per la selezione dei volontari da coinvolgere nei progetti proposti da Avis. Complessivamente sono 536 i posti a disposizione di Avis nazionale per altrettanti giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, anche stranieri, purché regolarmente residenti in Italia. Nelle sedi Avis della provincia di Ascoli è richiesto il seguente numero di volontari: tre in quella di Ascoli, uno in quella di Offida, due in quella di Spinetoli-Pagliare. Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale e economico del Paese. Per un periodo che varia dagli 8 ai 12 mesi i giovani intraprendono un percorso che li porta a conoscere e a confrontarsi con nuove realtà, dedicandosi alla solidarietà, all’altruismo e al senso civico. Partecipare è semplicissimo: entro e non oltre le ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024, la domanda andrà presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol.