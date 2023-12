"Servono agenti. Situazione inaccettabile"

"Negli ultimi movimenti ministeriali previsti a giorni con l’uscita del corso allievi agenti, per la Questura di Ascoli non è prevista alcun nuovo agente di polizia da immettere in servizio, nonostante la carenza sia particolarmente acuta". E’ quanto emerso durante la conferenza formativa, organizzata dalla segreteria provinciale Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) di Ascoli, sul tema dei ’Rischi professionali nel servizio di Polizia’, iniziativa rivolta alle operatrici e agli operatori della sicurezza della Polizia di Stato. Poco rassicuranti le notizie portate dal segretario nazionale Siap Roberto Traverso che ha però garantito "l’impegno del sindacato di polizia per ovviare a questa situazione inaccettabile. Faremo di tutto per far arrivare personale che dia man forte a chi lavora quotidianamente per la sicurezza dei cittadini della provincia di Ascoli, in condizioni di carenza di personale e con conseguenti aumenti di carichi di lavoro che implementano inevitabilmente i rischi professionali". Anche il questore di Ascoli Giuseppe Simonelli – informa una nota del Siap – si è soffermato sul difficile momento che vive la Polizia di Stato, nello specifico sulla carenza di personale che affligge la questura di Ascoli e il forte aumento dell’età media delle poliziotte e dei poliziotti e della necessità di valorizzare maggiormente, anche in termini economici, il lavoro svolto dai lavoratori della Polizia. Dopo l’introduzione del segretario provinciale Raul Guido Capriotti il segretario nazionale Siap Traverso ha catalizzato l’interesse di tutti stimolando le riflessioni degli intervenuti sui rischi professionali a cui sono sottoposti le poliziotte e i poliziotti quotidianamente. È stata anche l’occasione per informare i presenti in sala su questioni attualmente di interesse concernenti il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2021".

Peppe Ercoli