‘Settimana della memoria’. Gli eventi per ricordare

Più che una giornata, quella che si svolgerà ad Ascoli sarà una vera e propria ‘settimana della memoria’. Anche quest’anno il Comune e il ‘Portico di Padre Brown’ di Pina Traini, hanno organizzato una serie di momenti per il ‘Giorno della memoria’ che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Tanti gli appuntamenti in programma a partire da domenica, per terminare il 30 gennaio. Dagli spettacoli teatrali alle tradizioni ebraiche, dai contribuiti e le riflessioni degli studenti alla proiezione di film, passando per testimonianze toccanti e sincere e per la preghiera congiunta ebraico-cattolica nel cimitero, con il clou della programmazione, ovviamente il 27 gennaio, nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Ma vediamo nel dettaglio quale è il calendario degli eventi: domenica, alle 18, all’auditorium ‘Neroni’, ‘Giobbe. Storia di un uomo semplice’, spettacolo teatrale di e con Roberto Anglisani, il 25 gennaio, alle 21, nella sala degli specchi di Confindustria, ‘Un tè yiddish’ tra musica, parabole, storielle e dolcetti della tradizione ebraica, il 26 gennaio, alle 9, contributi alla riflessione degli studenti delle scuole medie e superiori: ‘L’uomo più felice del mondo’ di Eddie Jaku, lettura pubblica del libro con studenti, docenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, nella sala dei Savi di palazzo dei Capitani, e mostra degli elaborati realizzati dagli alunni dell’Ic del Tronto e Valfluvione, alle 17.30, omaggio ai sommersi e ai salvati, con contributi delle associazioni Apply e Mecenate, mentre alle 21, ‘Il labirinto del silenzio’, proiezione del film di Giulio Ricciarelli al Pio Istituto Sacro Cuore in viale Vellei. Il 27 gennaio, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, alle 10, ‘Testimoni. Falli salire!’, racconto di Manrico e Stefano Farina, nipoti di Giusti tra le nazioni ‘Luce nel buio’, alle 15, preghiera congiunta ebraico-cattolica nella zona ebraica del cimitero, alle 17, ‘Tracce di Primo Levi’, omaggio a Primo Levi nello stabilimento Elantas Europe, alle 20, ‘Mangiare alla giudìa’ al refettorio del convento dei Cappuccini di San Serafino (368/3946172).

Il 29 gennaio, al liceo artistico ‘Licini’, dalle 12 alle 13.30, ‘Ricordare la Shoah con i metodi del Dams. Un’esercitazione di arte, letteratura e museologia’ con Paolo Coen, professore di museologia dell’università di Teramo. Il 30 gennaio, alle 10, ‘One life’, proiezione per le scuole di James Hawes, all’Odeon.

Lorenza Cappelli