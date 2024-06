Settore giovanile. Il progetto tecnico è fallito anche qui

Il clamoroso fallimento del progetto tecnico della prima squadra cammina di pari passo con quello del settore giovanile che in questi ultimi anni è stato completamente lasciato abbandonato a se stesso. Alla base di tutto ciò ci sarebbe spesso stata, soprattutto negli ultimi tempi, un’assenza di competenza e di preparazione con un continuo susseguirsi di volti non all’altezza di una situazione che di certo avrebbe richiesto bravura e comprensione nel trattare con i giovani, a maggior ragione visto che si parla dei più piccoli. Al termine della stagione appena conclusa così sono state continue e ripetute le lamentele avanzate dalle famiglie dei ragazzi che hanno spesso sollevato il problema di una mancanza di organizzazione che un club strutturato come l’Ascoli Calcio avrebbe dovuto invece presentare sia per quanto riguarda le formazioni partecipanti ai campionati nazionali, regionali, ma anche a partire dall’attività di base.

Tra questi ogni tanto qualcuno dotato di spessore ha provato a risollevare le sorti, ma nonostante il curriculum e un certo tipo di vita calcistica maturata non si è comunque riusciti a portare a casa un risultato complessivo almeno accettabile. L’ultima incredibile disfatta è quella di una delle squadre dell’attività di base che nell’ultimo anno ha visto al lavoro il responsabile Federico Vannucci. Qui è stata la formazione under 13 di mister Massimiliano Zazzetta che, dopo aver chiuso miseramente all’ultimo posto il proprio girone del campionato under 13 Lega Pro, le ha prese di santa ragione anche nel corso del recente trofeo internazionale ‘1 Family Sport’ andato in scena a Teramo dal 30 maggio a ieri. I ragazzi di Zazzetta si sono visti addirittura battuti nel match col Pescara per 6-0.