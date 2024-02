Sfilata e feste per tutti i gusti

Il Carnevale di Castel di Lama parte alla grande con due appuntamenti importanti: la sfilata delle maschere, che si terrà oggi dalle 14, dal piazzale della Stazione e la festa degli anziani. Grande festa di Carnevale si è tenuta, ieri sera, nel Circolo anni d’Argento, in piazza della Libertà. La presidente Floriana Pulcini, insieme alla sua squadra, ha organizzato una serata di musica e per tutti i presenti con i dolci della tradizione; ravioli per tutti i gusti. "Ho preso il timone di questa associazione – ha detto la Pulcini – da alcuni anni, un impegno importante, che richiede tempo e passione, abbiamo tanti iscritti, circa 250 e stiamo organizzando tante attività per loro: dalle danze, alle attività sportive, culturali e ricreative. Tutto questo è possibile grazie anche all’impegno della mia squadra che mi sostiene in tutte le iniziative: l’associazione ha lo scopo di prevenire l’emarginazione, la solitudine e l’inattività delle persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti". Il centro ricreativo per anziani è un valido alleato contro la monotonia della quotidianità ed è una occasione anche per tenere alto il morale e ieri sera le danze e la gioia condivise hanno dimostrato l’importanza dello stare insieme.

m.g.l.