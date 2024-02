Sgominata la baby gang della rapina

Sei ragazzi, all’epoca minorenni, sono stati denunciati dalla procura della repubblica di Ascoli, presso il tribunale per i minorenni di Ancona, con l’accusa di rapina in concorso tra loro, commessa in pieno centro a San Benedetto. I fatti risalgono alla sera del 29 febbraio del 2022. Vi è stata una lunga procedura, durata due anni proprio perché al termine delle indagini condotte dal personale del commissariato di pubblica sicurezza è emerso che si trattava dell’opera di un gruppo di minorenni, tra l’altro già noti alle forze dell’ordine per altri eventi di delinquenza messi a segno sulla riviera delle palme.

Quella sera i giovani minori, con il volto travisato, accerchiarono tre ragazzi di San Benedetto che stavano camminando lungo via Marinai d’Italia, in zona faro, non distanti dalla caserma della capitaneria di porto. I sei presunti delinquenti, uno dei quali armato di coltello impedirono, ai tre ragazzi vittime dell’aggressione, ogni possibilità di fuga. Sotto la minaccia dell’arma e con frasi minatorie, li costrinsero a consegnare tutto il denaro che avevano nelle tasche. Compiuta l’impresa criminosa, il gruppo si diede alla fuga facendo perdere ogni traccia, ma le vittime chiesero subito aiuto alle forze dell’ordine. Le pattuglie delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza avviarono le ricerche sulla base delle dichiarazioni delle vittime dell’aggressione. Indagini condotte anche con la visione delle telecamere di videosorveglianza disposte lungo tutta la fascia turistica della città. Al termine dell’attività investigativa la polizia, coordinata dal dirigente vice questore Andrea Crucianelli, è riuscita a risalire a tutti i membri del gruppo e a fornire elementi sul ruolo svolto da ciascun ragazzo. Gli elementi forniti all’autorità giudiziaria sono stati accolti dalla procura della repubblica presso il tribunale per i minori di Ancona che ha rinviato a giudizio i sei presunti responsabili del grave reato di rapina in concorso.

In quel periodo, tra l’estate del 2021 e l’inizio del 2022, a San Benedetto era molto attiva una baby gang composta da una mezza dozzina di minorenni che terrorizzava, con aggressioni e rapine, gruppi di ragazzi. Eventi simili accaddero nella zona dell’area verde "Nuttate de luna", vicino alla pineta Buozzi, in via Montebello, con qualche puntata sul lungomare e in viale De Gasperi.

Marcello Iezzi