Si cercano eventuali complici

La tempestività nell’acquisire la notizia criminis ha permesso ai carabinieri di Ascoli di intervenire con il giusto tempismo e di assicurare alla giustizia l’autore della truffa che stava per costare a padre e figlio di Folignano ben 50.000 euro. Le indagini proseguono per individuare ulteriori malviventi collegati all’episodio criminoso e verificare se possono aver agito con l’aiuto di un informatore in zona che ha segnalato la presenza dell’importante somma di denaro nell’abitazione di Folignano, circostanza del tutto inusuale di questi tempi. Il Comando provinciale dei carabinieri di Ascoli svolge, attraverso i 23 presidi sul territorio della provincia, una costante ed incisiva azione informativa a favore di anziani e soggetti deboli, stimolando e organizzando incontri a favore della popolazione finalizzati a sviluppare la conoscenza delle tecniche utilizzate dai truffatori per riconoscere in tempo eventuali tentativi e poter così allertare immediatamente le Forze di Polizia. Il consiglio è sempre quello di diffidare di telefonate che annunciano eventi gravi che coinvolgono familiari, chiedendo somme di denaro e gioielli, così come di persone che tentano di introdursi in casa spacciandosi per tecnici.