Si mette alla guida e si schianta subito

E’ salita al posto di guida di un’auto lasciata in sosta e, appena partita, è finita contro un’auto, nei pressi della rotatoria di Santa Maria. Nessuno è rimasto ferito, ma alcuni passanti, notando le condizioni alterate della 25enne hanno cercato di estrarla dall’abitacolo: la ragazza ha dato in escandescenze, impedendo a chiunque di avvicinarla. Una scenata surreale quella che si è verificata l’altroieri e che ha richiamato l’attenzione di molti. La giovane, ormai del tutto ingestibile, continuava a rifiutare ogni contatto, con chi cercava di riportarla alla calma, compresi i carabinieri sopraggiunti sul posto. Sono occorse quattro persone per cercare di placarla. Era di passaggio e non ha esitato a fermarsi, anche il maresciallo della locale stazione, Lorenzo Santarelli, in borghese perché fuori servizio. "Il suo intervento è stato provvidenziale, prezioso e determinante e gliene va dato atto. Con un approccio deciso, ma gentile – raccontano alcuni testimoni - è riuscito a farsi ascoltare dalla giovane, convincendola a salire sull’ambulanza della Croce Gialla e farsi accompagnare al Pronto Soccorso"