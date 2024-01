Si parla di Giacobini al Museo del mare

Al via il ciclo di incontri e conferenze del 2024, ’I Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi’ del 2024: succederà il 19 gennaio, alle 17.30, al Museo del Mare dove con Carlo Verducci si parlerà del suo volume, dal titolo ’Giacobini, francesi e insorgenti tra Marche e Abruzzo. 1796-1799’, edito da AndreaLivi. Lo storico Carlo Verducci affronta in un nuovo libro un tema di grande rilievo, molto affascinante, di cui si è occupato a lungo, scrivendo anche le biografie dei capimassa Giuseppe Costantini e suo figlio Matteo (gli Sciaboloni) per il Dizionario Biografico Treccani. Sono anni turbinosi, con eventi travolgenti che toccano anche la nostra costa e l’immediata collina (Acquaviva e Ripatransone), giorni che cambiano lo Stato Pontificio e l’Italia. Un libro importante, dunque, che fa il punto definitivo sulle insorgenze tra Marche e Abruzzo. s.m.