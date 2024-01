Si parla di poesia con Gessica Giorgetti

Domani, alle 17, alla libreria Rinascita, l’autrice Gessica Giorgetti dialogherà con il pubblico sul valore della poesia, strumento di espressione capace di unire cuore e mente e dal profondo significato terapeutico. Durante l’incontro saranno lette alcune liriche della raccolta ‘Meraviglioso InCanto’ e della precedente silloge ‘Emozioni, raccolta di poesie atomiche’, seconda classificata al premio letterario nazionale ‘Talenti vesuviani’ e finalista del premio giovane Holden per la poesia edita. ‘Meraviglioso InCanto. Poesie atomiche’ è una raccolta di poesie con il messaggio di essenzialità e meraviglia, valori importanti su cui riflettere. Il percorso poetico si snoda in sei settori dal mondo delle emozioni e dei sentimenti a ciò che circonda per ritornare con ritrovata leggerezza sui temi esposti. I versi coinvolgono il lettore con l’invito di porsi con rinnovato entusiasmo di fronte al mondo, valorizzando la parola poetica come mezzo di purificazione e libertà.