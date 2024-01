Si rifiuta di scendere. Tensione sul treno

Il personale della polizia ferroviaria di San Benedetto, nel corso di attività di controllo ha denunciato due persone in stato di libertà ed elevato tre sanzioni amministrative. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un cittadino ucraino al quale è stato notificato il decreto di revoca del permesso di soggiorno emesso dal questore di Fermo nel mese di settembre. Nel corso della stessa giornata gli agenti, su richiesta del capotreno, sono intervenuti a bordo di un treno passeggeri poiché un cittadino di nazionalità marocchina, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, stava infastidendo i viaggiatori, rifiutandosi poi di scendere su richiesta del capotreno. Alla vista degli operatori ha opposto resistenza insultandoli e dimenandosi per cui è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stato anche notificato l’avviso orale emesso dal questore di Verona nel mese di gennaio.