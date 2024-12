Si schianta in macchina sulla Mezzina, paura per una donna

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail. Momenti di paura, ieri, intorno alle 13, lungo la provinciale Mezzina, nel territorio di Offida. Una donna, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Offida, ha perso il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta e finendo la corsa contro il guard rail. Un urto violentissimo, per fortuna in quel momento dalla corsia opposta non sopraggiungeva nessun mezzo, altrimenti le conseguenze dell’incidente potevano essere molto più gravi. Paura per i primi soccorritori che hanno pensato al peggio, subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza del 118 con i sanitari a bordo, che hanno prestato le prime cure, la donna era vigile, ma dolorante, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportato all’ospedale Mazzoni di Ascoli per gli accertamenti radiografici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della caserma di Ascoli e i carabinieri della stazione di Offida, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

m.g.l.