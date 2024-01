Si schianta su un’auto in sosta e fugge

Ha danneggiato un’automobile parcheggiata in via Cellini e si è allontanato senza assumersi le proprie responsabilità. E’ accaduto domenica sera e a denunciare il fatto è stato un residente della zona che ha chiesto aiuto sui social per individuare l’automobilista pirata. "Spero di trovare qualcuno che possa aiutarmi: abito in via Cellini (la strada che porta a San Marco, vicino alla clinica); un van di colore scuro ha travolto la mia macchina distruggendola, rompendo nell’incidente anche un quadro elettrico e generando quindi un blackout di tutti i lampioni della via. La macchina è subito scappata in direzione San Marco/Lisciano e chi era alla guida si presume fosse in stato di ebbrezza. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di contattarmi. Ovviamente i carabinieri sono già alla ricerca del guidatore" ha scritto Francesco Ballatori chiedendo aiuto al popolo del web per rintracciare il responsabile.

Si cercano telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver inquadrato il mezzo che ha causato tutti questi danni, magari anche la targa, così da rendere l’identificazione del van e del suo proprietario più agevole. Anche altre persone residenti nella via in questione si sono rese conto dell’accaduto sentendo molto rumore provenire dalla strada; quando si sono affacciate alla finestra per vedere, però, hanno fatto in tempo solo ad individuare un automezzo scuro che si allontanava.