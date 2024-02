Si sente male in bici: soccorso 62enne

Colto da improvviso malore mentre era in sella alla sua bici da mountain bike, un uomo di 62 anni, residente a Grottammare, è stato soccorso sul colle San Marco di Ascoli dall’equipaggio del 118 e dai vigili del fuoco. Non si è trattato di un intervento semplice dato il luogo. A dare l’allarme sono stati i compagni del ciclista che hanno chiamato il 112. Le procedure di soccorso sono scattate immediatamente con la geolocalizzazione del paziente, che si trovava lungo il sentiero "frangifuoco". L’uomo accusava un forte dolore al petto ed i sintomi di un possibile infarto cardiaco erano apparsi piuttosto chiari. I vigili del fuoco del comando di Ascoli si sono dovuti inoltrare parecchio lungo il sentiero e una volta raggiunto l’uomo è stato portato all’ambulanza, sotto il costante monitoraggio del personale del 118 che l’hanno stabilizzato e poi trasportato in codice rosso in emodinamica presso l’ospedale Mazzoni.