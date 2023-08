Si trova davanti una famiglia di cinghiali Investe un animale e cade dallo scooter

Brutta disavventura per una ragazza di sedici anni che ieri mattina, poco dopo le 7, mentre scendeva con il suo scooter da Ripatransone verso Grottammare, lungo la provinciale Cuprense, si è vista tagliare la strada da un gruppo di cinghiali. La giovane ha frenato ma non è riuscita ad evitare l’impatto. Ha centrato un ungulato ed è caduta riportando contusioni e ferite varie. I passanti l’hanno soccorsa ed hanno chiesto l’intervento del 118 che ha inviato un equipaggio della Potes. Stabilizzata a bordo dell’ambulanza, la minorenne è stata trasportata al Pronto Soccorso di San Benedetto in codice giallo. Sul luogo del sinistro è intervenuto il personale della polizia provinciale che ha abbattuto il cinghiale rimasto ferito a seguito dell’urto con lo scooter. Si tratta dell’ennesimo incidente causato dai cinghiali nel territorio a poca distanza dalla costa e nella sfortuna è andata anche bene poiché la giovane avrebbe potuto correre rischi ben più seri.