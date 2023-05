’Sicuramente su strada’: ecco il progetto contro gli incidenti dovuti ad alcol e droga

Il teatro Filarmonici ospiterà lunedì il progetto "Sicuramente su strada", iniziativa a cura di Arengo, polizia locale e coop Pagefha che propone azioni di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali causati dall’assunzione di alcol e droghe. Il progetto, finanziato da Presidenza del Consiglio dei ministri sta sviluppando sul territorio un piano di interventi formativi e informativi finalizzati a ridurre i comportamenti a rischio e di conseguenza a favorire la guida responsabile, in sinergia con operatori sociali, scuole e associazioni sportive. A condurre l’evento sarà Pier Paolo Piccioni, con l’introduzione a cura di Patrizia Celani, comandante della polizia locale di Ascoli. L’evento vedrà la straordinaria partecipazione del pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli, astro nascente dell’automobilismo italiano; 16 anni, due volte campione europeo di kart nella categoria Ok, in monoposto ha vinto la Formula 4 AdaC e la Formula 4 italiana nel 2022; nel 2023 si è aggiudicato la Formula Regional Middle East. Dal 2019 è membro del Mercedes Junior team. Antonelli sarà testimonial d’eccezione del progetto, in relazione all’obiettivo della sensibilizzazione dei giovani all’adozione di sani stili di vita sana attraverso la pratica dello sport. Nel programma dell’evento, un importante momento formativo dedicato agli effetti del consumo di alcol e droghe sulla guida, con un confronto-dibattito tra professionisti esperti nel campo delle dipendenze patologiche: parteciperanno il dottor Claudio Cacaci, direttore Dipartimento dipendenze Patologiche e Stdp San Benedetto e il dottor Marco Quercia, direttore Stdp Ascoli; interverrà inoltre, il dottor Mauro Mario Mariani, angiologo, ideatore del progetto Zero 7 36. Marcella Perongini, responsabile per Pagefha del centro per adolescenti illustrerà azioni, obiettivi e primi risultati di "Sicuramente su strada".